استجابة لتوجيهات رئيس الدولة.. أداء صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات

تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أدى المصلون، أمس على مستوى مساجد الدولة، صلاة الاستسقاء تأسياً بنهج النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، في طلب الرحمة ونزول الغيث، وشهدت المساجد حضوراً كبيراً من مختلف أفراد المجتمع وفئاته.

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برفقة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي بخزام في رأس الخيمة، اقتداءً بسنة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.

حرص

وثمّن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، دعوة صاحب السمو رئيس الدولة إلى إقامة صلاة الاستسقاء، وحرصه على ترسيخ سنن الهدي النبوي الشريف وتعزيز القيم الإيمانية السمحة في النفوس، داعياً الله أن يمده بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه في جميع خطواته ومساعيه إلى ما فيه الخير للوطن والشعب، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يعم بفضله ورحمته العالم أجمع.

وقد دعا الخطباء المصلين إلى الإكثار من الاستغفار ونوافل الطاعات والصدقات، وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل، والإلحاح في الدعاء، والإحسان إلى عباده، وتفريج كرب المحتاجين.

وتوجّه الجميع بخالص الدعاء وصادق الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح أبواب السماء، وينزل الغيث النافع المبارك على أرض هذا البلد الطيب، وأن يبارك في خيراته وموارده، وأن يديم عليه نعمة الرخاء والازدهار.