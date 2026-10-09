«برنامج صنّاع محتوى دبي».. من الإبداع إلى السياحة والاقتصاد

«برنامج صنّاع محتوى دبي» إحدى مبادرات نادي دبي للصحافة الهادفة إلى الاستثمار في المواهب الشابة، وتطوير قدرات جيل جديد من صنّاع المحتوى، وتمكينهم من إنتاج مواد إبداعية ومؤثرة تجمع بين التميز والاحترافية والتخصص.

ومع توسّع البرنامج من نسخة إلى أخرى، تتعزز رؤيته لبناء منظومة متكاملة لصناعة المحتوى، تمتد إلى قطاعات حيوية في دبي، من خلال شراكات مع الجهات المعنية، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام المشاركين لاكتساب المعرفة المتخصصة وصقل مهاراتهم ومواكبة متطلبات صناعة المحتوى الحديثة.

وفي هذا السياق، يطلق النادي، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، النسخة السياحية والاقتصادية بهدف تأهيل المشاركين لتقديم محتوى مبتكر يبرز مقومات دبي السياحية والاقتصادية، ويسهم في إيصال قصتها وإنجازاتها إلى جمهور أوسع حول العالم.

وأكدت وداد كاهور، رئيس قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، أن البرنامج يأتي ضمن مبادرات نادي دبي للصحافة الرامية إلى الاستثمار في المواهب الشابة وتمكينها من إنتاج محتوى إبداعي ومؤثر، مع التركيز على التخصص في قطاعات حيوية، بما يسهم في تطوير منظومة متكاملة لصناعة المحتوى في دبي.

وتعكس المشاركة الواسعة في البرنامج اهتمام جيل جديد من صنّاع المحتوى بتطوير قدراتهم واكتساب خبرات متخصصة، بما ينسجم مع نهج دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في الاستثمار في الإنسان وتمكين المواهب.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة لتركيزها على قطاعي السياحة والاقتصاد، اللذين يشكلان جانبين أساسيين من مسيرة دبي التنموية، وذلك بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

كما تمثل النسخة الجديدة خطوة نحو توسيع نطاق البرنامج، من خلال استقطاب صنّاع محتوى من خلفيات ثقافية متنوعة، بما يعكس الطابع العالمي لدبي، ويفتح آفاقاً أوسع لنقل قصصها السياحية والاقتصادية إلى جماهير مختلفة حول العالم.