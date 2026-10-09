دبي - البيان

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) عن فتح باب التقديم للمشاركة في مهمة القمر الاصطناعي «فاي 3»، وهي الفرصة الثالثة ضمن مبادرة استضافة الحمولات (فاي)، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي السابع والسبعين للفضاء، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وتأتي مبادرة استضافة الحمولات (فاي) في إطار شراكة بين مركز محمد بن راشد للفضاء ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ضمن مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع» التابعة للمكتب، التي تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من الفرص الفضائية وتعزيز مشاركة الجهات من مختلف أنحاء العالم في الأنشطة والمهمات الفضائية. ومن خلال المبادرة، يطوّر مركز محمد بن راشد للفضاء ويوفر منصة من نوع «كيوب سات» بسعة 12 وحدة، لاستضافة حمولات وتقنيات فضائية مبتكرة وناشئة من مختلف أنحاء العالم.

وتمنح المبادرة الجهات المختارة فرصة اختبار تقنياتها والتحقق من أدائها في المدار، والمشاركة في مهمة فضائية حقيقية، والاستفادة من القدرات الفنية والتشغيلية التي يوفرها المركز في مختلف مراحل المهمة.

رؤية

وقال عامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، مركز محمد بن راشد للفضاء: «تعكس مبادرة استضافة الحمولات رؤيتنا المشتركة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لتوسيع نطاق الوصول إلى الفضاء، وخلق فرص حقيقية أمام الجهات والدول الناشئة للمشاركة بشكل مباشر في مهمات فضائية فعلية. وتؤدي مثل هذه المبادرات دوراً مهماً في توسيع قاعدة المشاركة في قطاع الفضاء العالمي، وإتاحة المجال أمام المزيد من الأفكار والتقنيات والمواهب الواعدة للوصول إلى الفضاء. ومن خلال الجمع بين خبرات مركز محمد بن راشد للفضاء في تطوير الأقمار الاصطناعية وتشغيلها، وإطار بناء القدرات الدولية التي يوفرها مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، نعمل على توفير مسار عملي يحول الابتكار إلى تجارب فضائية حقيقية، ويسهم في إنتاج معارف يمكن الاستفادة منها في تطوير مهمات وتطبيقات مستقبلية».

مهارات

من جانبها، قالت آرتي هولا مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: «إن بناء القدرات في مجال الفضاء يتجاوز الوصول إلى المدار، فهو يتطلب اكتساب المهارات والخبرات وتعزيز الثقة اللازمة لتمكين الدول والمؤسسات من تطوير قدراتها الفضائية، وأحث الفرق من الدول التي لم تتح لها فرصة الوصول إلى الفضاء من قبل على التقدم للمشاركة في النسخة الثالثة من البرنامج، فاي 3، والاستفادة من هذه الفرصة لتطوير قدراتها والمضي قدماً في مسيرتها الفضائية».

وتستند مهمة القمر الاصطناعي «فاي 3» إلى ما حققته أول مهمتين ضمن مبادرة استضافة الحمولات، ويواصل نهج المبادرة في توفير منصة تتيح الاختبار والتعاون وتبادل المعرفة، بما يمكّن الشركات والجامعات ومراكز الأبحاث والجهات الفضائية الناشئة من تطوير تقنياتها والمساهمة في منظومة الفضاء العالمية.

كما تتيح المبادرة للمشاركين اكتساب الخبرات وتبادل المعرفة في مختلف مراحل دورة المهمة الفضائية، بما يشمل تصميم الأقمار الاصطناعية وتصنيعها واختبارها وإطلاقها وتشغيلها، إلى جانب تحليل البيانات والاستفادة منها.

حمولات

وكان القمر الاصطناعي الأول ضمن المبادرة، «فاي 1»، قد أُطلق في نوفمبر 2025، حاملاً حمولات من وكالة البحرين للفضاء، ومؤسسة «أنتاريكشيا براتيشتان نيبال»، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إلى جانب حمولة من مركز محمد بن راشد للفضاء. وفي إطار المهمة الثانية، «فاي 2»، تم اختيار الجامعة التقنية في مولدوفا (TUM) وشركة «مداري سبيس» من دولة الإمارات لإرسال حمولاتهما إلى الفضاء.

ويستمر استقبال طلبات التقديم للمشاركة في مهمة القمر الاصطناعي «فاي 3» حتى 6 أبريل 2027. وبعد انتهاء فترة التقديم، سيجري مركز محمد بن راشد للفضاء ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي تقييماً مشتركاً للمقترحات، على أن يتم الإعلان عن الجهات المختارة خلال الربع الأخير من عام 2027.