تلبية لدعوة رئيس الدولة.. أداء صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات بمشاركة واسعة من أفراد المجتمع

تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - أدى المصلون اليوم (الجمعة) على مستوى مساجد الدولة صلاة الاستسقاء تأسياً بنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طلب الرحمة ونزول الغيث، وشهدت المساجد حضورًا كبيرًا من مختلف أفراد المجتمع وفئاته.

وثمن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة دعوة صاحب السمو رئيس الدولة إلى إقامة صلاة الاستسقاء وحرصه على ترسيخ سنن الهدي النبوي الشريف وتعزيز القيم الإيمانية السمحة في النفوس، داعيًا الله أن يمده بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه في جميع خطواته ومساعيه إلى ما فيه الخير للوطن والشعب، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يعم بفضله ورحمته العالم أجمع.

وقد دعا الخطباء المصلين إلى الإكثار من الاستغفار ونوافل الطاعات والصدقات، وإظهار الافتقار إلى الله عزوجل، والإلحاح في الدعاء؛ والإحسان إلى عباده، وتفريج كرب المحتاجين.

وتوجه الجميعُ بخالص الدعاء وصادق الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح أبواب السماء، وينزل الغيث النافع المبارك على أرض هذا البلد الطيب، وأن يبارك في خيراته وموارده، وأن يديم عليه نعمة الرخاء والازدهار.