الإمارات.. طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

توقع المركز لوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:03 والمد الثاني 01:04 والجزرالأول عند الساعة 19:01 والجزر الثاني عند الساعة 06:57.

وبحر عمان خفيف الموج أيضا ويحدث المد الأول عند الساعه 08:59 والمد الثاني 22:04 والجزر الأول عند الساعة 15:32 والجزر الثاني عند الساعة 03:49 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 28 85 15

دبي 40 29 85 15

الشارقة 39 26 85 15

عجمان 36 29 85 30

أم القيوين 38 26 85 25

رأس الخيمة 41 26 80 15

الفجيرة 33 29 85 55

العين 38 29 45 15

ليوا 42 27 75 15

الرويس 39 27 90 25

السلع 38 26 90 15

دلما 36 28 80 55

طنب الكبرى/ الصغرى 36 29 80 50

أبو موسى 36 29 80 50