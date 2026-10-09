رئيس الدولة ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي مارك كارني رئيس وزراء كندا، بحثا خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية - الكندية لتطوير شراكات ممتدة ومستدامة تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات المستقبل بما يعود بالنماء والازدهار على شعبي البلدين.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنميتها.