مكتوم بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها بوابةً عالميةً للمستثمرين

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن الإمارات تضع جميع الممكنات أمام مجتمع المستثمرين العالمي، وتواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابةً عالميةً للمستثمرين.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": "التقيت اليوم بروس ريتشاردز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "سي في سي ماراثون" العالمية، وبحثنا فرص التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول".

وأضاف سموه "برؤية قيادتها، تضع دولة الإمارات جميع الممكنات أمام مجتمع المستثمرين العالمي، وتواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابةً عالميةً للمستثمرين، ومنطلقاً لفرص النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية، عبر منظومة مالية متكاملة وبيئة استثمارية تنافسية تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".