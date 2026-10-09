تخريج الدفعة الثانية من برنامج "نافس الدولي"بالتعاون مع "هواوي"

احتفل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتخريج الدفعة الثانية من برنامج "نافس الدولي" بالتعاون مع شركة هواوي، خلال حفل تم تنظيمه يوم أمس "الخميس"، بمشاركة 37 من المواطنين الإماراتيين من حديثي التخرج وطلبة السنة الأخيرة في التخصصات التكنولوجية.

ويأتي حفل التخرج تتويجاً لتجربة تدريبية عالمية امتدت على مدار شهرين، جمعت بين التدريب في دولة الإمارات والتدريب العملي في جمهورية الصين الشعبية، بما أتاح للمشاركين اكتساب مهارات وخبرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب تطوير مهاراتهم الشخصية والقيادية وتعزيز انفتاحهم على التجارب الدولية.

ويُعد برنامج "نافس الدولي" إحدى المبادرات النوعية التي أطلقها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا المستقبلية، من خلال تجربة تجمع بين التدريب المتخصص والخبرة العملية الدولية.

ويركز البرنامج على مجموعة من المجالات التقنية الأكثر طلباً ونمواً، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، وشبكات الجيل الخامس.

وتضمنت الرحلة التدريبية أربعة أسابيع من التدريب المتخصص داخل الدولة، تلتها أربعة أسابيع من التدريب العملي في مرافق شركة هواوي بمدينة شنتشن الصينية، إلى جانب زيارات ميدانية لمراكز التكنولوجيا والابتكار، ما أتاح للمشاركين الاطلاع على أحدث التطورات التقنية والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية المتقدمة.

كما أتاح البرنامج للمشاركين تطوير مهاراتهم المهنية والقيادية، وبناء شبكة من العلاقات المهنية، والاستفادة من تجارب دولية متنوعة تعزز جاهزيتهم لمساراتهم المهنية المستقبلية، وحصل المشاركون على شهادة HCIA المهنية، بما يدعم مسيرتهم المهنية ويعزز تنافسيتهم في سوق العمل.

وقال سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن تخريج الدفعة الثانية من برنامج "نافس الدولي" يمثل محطة مهمة في الجهود المتواصلة للمجلس لتمكين الكفاءات الإماراتية وإعدادها لاقتصاد المستقبل، فيما تم تصميم البرنامج ليقدم تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة التقنية والخبرة العملية والانفتاح على التجارب العالمية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمنافسة والتميز في القطاعات المستقبلية.

وأعرب عن سعادته بما حققه المشاركون خلال هذه الرحلة التدريبية وما اكتسبوه من خبرات تقنية ومهنية وثقافية ستشكل رصيداً مهماً في مسيرتهم المستقبلية، متطلعًا إلى أن يسهم خريجو البرنامج بدور فاعل في دعم مسيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي في دولة الإمارات.

من جانبه، أعرب دايفيد لي الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الإمارات، عن فخر "هواوي" بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في برنامج "نافس الدولي"، الذي أتاح للمشاركين فرصة لاكتساب المعرفة والخبرة في بيئة عالمية متقدمة.

وأوضح أن هذا التعاون يؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الإماراتية الشابة وتمكينها بالمهارات التقنية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل، معربًا عن التطلع إلى مواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

ويعكس برنامج "نافس الدولي" التزام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتوفير مبادرات نوعية تربط الكفاءات الوطنية بالخبرات والفرص العالمية، بما يعزز جاهزيتها للانخراط في القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً، ويدعم مسيرتها نحو التطور والتميز المهني.

كما يأتي البرنامج بالتعاون مع هواوي انسجاماً مع توجهات الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية بالمهارات والخبرات العالمية في المجالات التقنية المتقدمة، وإعداد جيل من المواهب الإماراتية القادر على قيادة قطاعات المستقبل وتعزيز تنافسية الدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.

ويشكل حفل التخرج محطة جديدة في مسيرة المشاركين، الذين ينتقلون من مرحلة التعلم والتدريب إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف وخبرات في مساراتهم المهنية، بما يعزز دورهم في دعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار والمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.