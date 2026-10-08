وكيل وزارة الداخلية يدشن اللوحات الفضية في مراكز الشرطة الحاصلة على التصنيف الفضي

أبوظبي - وام

دشن اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، بحضور القادة العامين للشرطة، اللوحات الفضية في مراكز الشرطة الحاصلة على التصنيف الفضي، والفائزة ضمن فئة «أفضل مركز شرطة شامل» في الدورة السابعة من جائزة وزير الداخلية للتميز.

وشملت المراكز الفائزة التي تم تدشينها، شرطة الشعبية والمدينة والخالدية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز شرطة خورفكان في القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومركزي شرطة النعيمية والجرف في القيادة العامة لشرطة عجمان، إضافة إلى مركز شرطة المدينة في القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

جهود

وهنأ اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، كافة العاملين في المراكز الفائزة بهذا الإنجاز المحقق، مشيداً بالجهود التي بذلوها للارتقاء بمستويات الأداء وتحقيق التميز، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز مسيرة التطوير واستدامة التميز وضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة، ويترجم استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة حياة مجتمع الإمارات، من خلال تقديم خدمات استباقية ذكية ومبتكرة، تسهم في الحفاظ على الأرواح والأعراض والممتلكات، وتعزز كفاءة الأداء والريادة المؤسسية.