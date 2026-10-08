ذياب بن طحنون يفتتح الموسم الخامس عشر من «دبي ميراكل جاردن»

افتتح الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميراكل، الموسم الخامس عشر من «دبي ميراكل جاردن»، أكبر حديقة للزهور الطبيعية في العالم، تحت شعار «خمسة عشر عاماً نزهّر معاً». ويضم الموسم الجديد، الذي يستمر حتى 31 مايو 2027، أكثر من 200 مليون زهرة على مساحة 72 ألف متر مربع، ويقدم للمرة الأولى برنامجاً أسبوعياً متجدداً، تتنوع موضوعاته، وفعالياته الثقافية، والفنية، والعائلية.

وأوضح الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان أن العمل لا يتوقف في تطوير الوجهة التي تعد من أبرز معالم الجذب المميزة في دبي، بما تضمه من تكوينات جمالية وتصميمات فريدة، وقال: "على مدى خمسة عشر موسماً، واكبت دبي ميراكل جاردن نمو دبي وتطورها، وأصبحت جزءاً من ذكريات أهلها وزوارها. ونهدي هذا الموسم إلى المجتمع الذي أسهم في نجاحها، ولا سيما العائلات والمقيمين الذين يجددون لقاءهم معنا عاماً بعد عام".

وتستلهم الفعاليات الأسبوعية موضوعاتها من المناسبات الوطنية والثقافية، لتجمع مختلف فئات المجتمع وجالياته في أجواء تحتفي بالتنوع الثقافي في دولة الإمارات، وتمزج بين جمال الزهور والفنون والموسيقى.

ويتضمن برنامج الأشهر الأولى أنشطة توعوية بمناسبة "أكتوبر الوردي"، و"يوم الأمم المتحدة" وعروض موسيقية حية وأنشطة عائلية ورياضية بالتزامن مع "تحدي دبي للياقة"، كما يتضمّن البرنامج الاحتفاء بمناسبات وطنية مهمة تشمل: يوم العَلَم الإماراتي، و"يوم الشهيد" و"عيد الاتحاد".

حضر الافتتاح حمدان الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ميراكل، والمهندس محمد زاهر حمادة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من مسؤولي المجموعة، إلى جانب ممثلين عن قطاعيّ السياحة والضيافة في دبي.

وقال المهندس محمد زاهر حمادة: "نحرص في موسمنا الخامس عشر على تقديم تجارب تجمع الناس وتثري الأوقات التي يقضونها معاً. ويمنح برنامجنا الأسبوعي العائلات سبباً جديداً للعودة، من خلال احتفالات ثقافية وعروض حية وأنشطة متنوعة تجعل لكل زيارة طابعها الخاص".

وتضم الحديقة أكثر من 150 نوعاً من الزهور، تتوزع ضمن تصاميم وتشكيلات متنوعة، إلى جانب مجسماتها الزهرية الشهيرة التي سجلت أرقاماً قياسية عدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ومنذ افتتاحها عام 2013، استقطبت «دبي ميراكل جاردن» ملايين الزوار، ورسخت مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية العائلية في المنطقة، وأسهمت في تعزيز جاذبية دبي وجهةً عالمية للسياحة العائلية.

تستقبل "دبي ميراكل جاردن" زوارها يومياً من 8 أكتوبر 2026 حتى 31 مايو 2027، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 9 صباحاً حتى 11 مساءً خلال عطلات نهاية الأسبوع. ويُسمح للأطفال دون سن الثالثة بالدخول مجاناً.

يُذكر أن «دبي ميراكل جاردن» تقع في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، وتتبع مجموعة ميراكل ذ.م.م. للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaimiraclegarden.com