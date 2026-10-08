حمدان بن زايد يوجه «الهلال» بمواكبة الاحتياجات الإنسانية المتغيرة





أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في قصر النخيل في أبوظبي، خالد عبدالله بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

واطلع سموه على جهود الهيئة ومبادراتها الإنسانية والإغاثية داخل الدولة وخارجها، وبرامجها الهادفة إلى دعم الفئات المستفيدة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إلى جانب جهودها في مساندة المجتمعات المتأثرة بالأزمات والكوارث والظروف الاستثنائية.

وتأتي هذه الجهود في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه على ترسيخ قيم العطاء والتضامن ومد يد العون للمحتاجين، وتعزيز حضور الدولة في مجال العمل الإنساني والإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي.

ووجّه سموه بمواصلة تطوير مبادرات الهيئة وتوسيع نطاقها، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المستفيدين، بما يواكب الاحتياجات الإنسانية المتغيرة، ويعزز أثر جهودها في المجتمعات المستفيدة داخل الدولة وخارجها.

وأعرب خالد عبدالله بن شيبان المهيري، عن تقديره لدعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لجهود الهيئة ومبادراتها الإنسانية، وحرص سموه على تعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ نهج دولة الإمارات في العمل الإنساني.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في قصر النخيل في أبوظبي، وفداً من مجموعة سِرح، برئاسة الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث اطلع سموه على مستجدات أعمال المجموعة ومبادراتها المجتمعية في منطقة الظفرة، وجهودها في خدمة أهالي جزيرة دلما.

واستمع سموه إلى إيجاز حول برنامج الدعم المجتمعي لمنطقة الظفرة، الذي تنفذه المجموعة بقيمة 100 مليون درهم على مدى 5 سنوات، ويشمل مبادرات في مجالات المهرجانات والرياضة والشباب والمجتمع والبيئة والموروث، كما اطلع سموه على جهود المجموعة في جزيرة دلما، التي يشكل أبناؤها نحو نصف مساهمي المجموعة، ومنها تخصيص معدات ثقيلة لخدمة الأهالي، وافتتاح مكتب للمجموعة في الجزيرة، إلى جانب مبادرة «سِنيار دلما» لنقل مواد البناء إلى الجزيرة دعماً للأسر المواطنة.

ووجّه سموه بالمضي في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في جزيرة دلما، بالتعاون مع المجموعة، تشمل إنشاء مصنع للثلج تلبية لطلب الأهالي، وإعادة تأهيل موتيل دلما بشكل شامل للارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار الجزيرة، وتطوير منطقة صناعية، تضم وحدات صناعية خفيفة ومستودعات صغيرة وسكناً للعمال، إضافة إلى إنشاء ورشة لصيانة السيارات، توفر خدمات الصيانة محلياً.