القرية العالمية تستعد لانطلاق موسمها الـ31 بإضافات جديدة وتجارب متجددة

تستعد القرية العالمية، أحد أهمّ المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لتفتح أبوابها مجدداً لضيوفها في موسمها الـ31 يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 في الساعة السادسة مساء، لتتيح من جديد عالماً نابضاً بالثقافات والتجارب من مختلف أنحاء العالم في وجهة واحدة، حيث يحمل الموسم 31 مجموعة من الإضافات والتجارب المتجددة، إلى جانب عودة العديد من التجارب المفضلة لدى الضيوف، ليواصل تقديم أجواء "عالم أكثر روعة" بروح محدثة وتجارب أكثر تنوعاً.

حول العالم

وسيحتضن الموسم الـ 31 للقرية العالمية 29 جناحاً تمثّل أكثر من 90 ثقافة في وجهةٍ واحدة، مع تجارب متجددة في عدد من الأجنحة، من بينها جناح سريلانكا وجناح روسيا وأذربيجان. ومع إتاحتها أكثر من 3,500 منفذا للتسوق على مدار الموسم، سيكون الضيوف على موعد مع مجموعةٍ من المنتجات المميزة، إلى جانب تقاليد ونكهات وتجارب ثقافية من مختلف أنحاء العالم. كما يعود جناح سوريا وجناح الكويت بواجهات متجددة تضفي حلة لافتة على اثنين من الأجنحة الثقافية الأكثر شعبيةً في القرية العالمية.

ويتيح الموسم المنتظر للضيوف الاحتفاظ بذكريات رحلتهم حول العالم من خلال جواز سفر الموسم الـ 31 بتصميمه الجديد كلياً، إلى جانب جواز سفر مصمم خصيصاً للمستكشفين الصغار، إذ سيتمكن الضيوف من ختم جوازاتهم في محطات ختم جوازات السفر المخصصة داخل كل جناح، في تجربة تفاعلية ممتعة تجمعهم بثقافات مختلفة وتمنحهم تذكاراً يحتفظون به بعد زيارتهم.

تجارب شهيرة بحلة جديدة

تعود حدائق العالم هذا الموسم بتجربة مطوّرة ولمسات تصميمية متجددة، لتمنح الضيوف مساحات أكثر جمالاً للتجول والاستمتاع بالأزهار المحيطة. كما تشهد مجموعة من أبرز معالم الوجهة تحسينات بصرية جديدة هذا الموسم، إذ تتألق البوابة الثقافية بإضاءات LED جديدة، فيما يكتسي نفق الشارقة المؤدي إلى القرية العالمية بحلة متجددة، لتبدأ أجواء التجربة قبل وصول الضيوف إلى البوابات.

نكهات أصيلة من حول العالم

سيكون عشاق المأكولات على موعد مع تجارب وإضافات جديدة ومميزة في مختلف أنحاء الوجهة، حيث تزخر القرية العالمية بأكثر من 250 خياراً من المطاعم والمقاهي وأكشاك المأكولات والمشروبات، لتمنح ضيوفها أسباباً أكثر للعودة، إلى جانب مجموعة من الخيارات المفضلة التي اعتادوا عليها.

وينضم مطعم طرابزون التركي إلى خيارات الطعام هذا الموسم، فيما يستقبل بلازا المطاعم ثلاثة مفاهيم جديدة لتناول الطعام، وهي ربوع الشام الذي يقدم المأكولات الشامية الأصيلة، وحواوشي الربيع بنكهات مصرية شهيرة، وتشيكينغ الذي يقدم قائمته المميزة من الدجاج المقلي.

كما تنضم ثلاثة مقاهٍ جديدة إلى خيارات المأكولات والمشروبات المتنوعة في الوجهة، وهي فينسي دولسي ومقهى أمير بيه جورميه ومقهى أوزونغول. وفي الوقت نفسه، يعود حي الحلويات بواجهة متجددة تضفي مزيداً من الجاذبية على واحدة من أكثر مناطق الوجهة شعبية لمحبي الحلويات.

مغامرات تناسب الجميع

كما سيكون عشاق المغامرات والتجارب الحماسية على موعدٍ مع أكثر من 200 من الألعاب والجولات والوجهات الترفيهية خلال الموسم الـ 31، بدءاً من ألعاب الأركيد الغامرة والتجارب العائلية، وصولاً إلى الجولات المليئة بالحماس والمصممة لتناسب الضيوف من مختلف الأعمار. وفي كرنفال®، تظهر عربات عجلة المهرجانات بحلة متجددة، لتمنح أحد أبرز معالم الوجهة لمسةً بصريةً جديدة.

وفي وقت لاحقٍ من الموسم، يستعد عشاق التشويق لانطلاق توكيو رش، وهي لعبة أفعوانية جديدة تجمع بين المنعطفات الحادة والسرعات العالية، لتقدم تجربة حافلة بالتشويق لعشاق المغامرات الحماسية.

كما تعود مجموعة من التجارب المفضلة لدى الضيوف هذا الموسم، من بينها مملكة التنين وفندق الرعب وسيكريت أوف ذا لوست سيتي واكسو بلانيت سيتي، لتواصل تقديم مغامرات غامرة تناسب الجميع.

عالم من العروض والترفيه

يزخر الموسم الـ 31 للقرية العالمية بمجموعة من التجارب الترفيهية، حيث يضم 40,000 عرض خلال الموسم. ويشهد هذا الموسم تقديم العرض الشيق فاست لايف 2: الشرطة مستعدة للمواجهة الذي يجمع بين الحركات الاستعراضية الجريئة والعروض الحماسية.

كما سيستمتع الضيوف بعرضين رئيسيين جديدين، حيث يروي بوليوود ايدول قصة شقيقين يسلك كل منهما طريقاً مختلفاً في الحياة، حيث يسعى أحدهما وراء الشهرة فيما يركز الآخر على دراسته، ضمن إنتاج يجمع الموسيقى والرقص والمشاعر. أما بانك هايست، فيأخذ الضيوف في مغامرة مشوقة مستوحاة من قصص الجرائم الحقيقية الزاخرة بالحركات البهلوانية الجريئة والمواقف الحماسية.

كما تعود أيضاً مجموعة من العروض المحبوبة لدى الضيوف، من بينها العرض الرئيسي سلام، فيما يستمتع الصغار مجدداً بشخصياتهم المفضلة من كير بيرز وبي جي ماسكس على مسرح الصغار.

تجربة أكثر سهولة في كل خطوة

سيشهد الموسم الـ 31 للقرية العالمية مجموعةً من التحسينات التشغيلية التي تركز على راحة الضيوف وتسهم في جعل الوصول إلى الوجهة أكثر سهولة، حيث تشمل نظاماً جديداً للدفع الذاتي في مواقف كبار الشخصيات عبر أجهزة دفع مخصصة، ما يتيح للضيوف إتمام عملية الدفع قبل الوصول إلى نقاط الخروج ويساعد على الحد من الازدحام المروري. كما تم توسيع المرافق المهيأة للعائلات، مع إضافة المزيد من دورات المياه الخاصة بأصحاب الهمم للعائلات في مختلف أنحاء الوجهة.

كما شملت التحسينات تجربة الوصول ومواقف السيارات، من خلال تعزيز اللوحات الإرشادية في مناطق رئيسية من المواقف، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر لرفع القدرة الاستيعابية وتقليل أوقات الانتظار. كما تم تركيب لوحات جديدة باللغتين العربية والإنجليزية عند بوابة العالم، لتسهيل الإرشاد والتنقل في مختلف أنحاء الوجهة.

وتطلق القرية العالمية أيضاً خدمة محادثة آلية جديدة عبر الواتساب، والتي تتيح للضيوف الوصول الفوري إلى المعلومات والدعم مباشرة من هواتفهم المحمولة، لمزيد من الراحة والسهولة طوال زيارتهم.

عالم أكثر روعةً ابتداءً من 14 أكتوبر

تفتح القرية العالمية أبوابها لاستقبال الضيوف يوم الأربعاء 14 أكتوبر ابتداءً من الساعة 6 مساءً، فيما تستقبل الوجهة طوال الموسم ضيوفها اعتباراً من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل من الخميس إلى السبت وخلال العطلات الرسمية.

وتتوفر تذاكر الموسم الـ31 للشراء عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالقرية العالمية، وأيضاً عند البوابات ابتداءً من 14 أكتوبر. تبلغ أسعار التذاكر 25 درهماً خلال أيام الأسبوع، و30 درهماً خلال عطلات نهاية الأسبوع (من الجمعة إلى الأحد) والعطلات الرسمية.

هذا وتعكس التحسينات التي أجريت على مرافق الوجهة للموسم الـ 31، التزام القرية العالمية المتواصل بتطوير تجربة الضيوف، مع ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في المنطقة لاكتشاف ثقافات العالم والاستمتاع بالترفيه العائلي والمذاقات العالمية وصنع ذكريات لا تُنسى.