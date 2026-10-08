نهيان بن مبارك يحضر أفراح المنصوري والمحيربي

أبوظبي - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة سالم محمد سالم المنصوري، وعائلة نهيل مبارك خلفان المنصوري، بمناسبة زفاف نجليهما؛ مايد على كريمة محمد صقر سيف المحيربي، ومحمد على كريمة خالد أحمد البديوي المحيربي، وأقيم الحفل في فندق إرث في مدينة أبوظبي، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

كما حضر الحفل معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حيث أعرب عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة.