حمدان بن زايد يستقبل وفداً من مجموعة سِرح ويوجّه بتنفيذ مشاريع تنموية لخدمة أهالي جزيرة دلما

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل في أبوظبي، وفداً من مجموعة سِرح برئاسة الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث اطّلع سموّه على مستجدات أعمال المجموعة ومبادراتها المجتمعية في منطقة الظفرة، وجهودها في خدمة أهالي جزيرة دلما.

يأتي ذلك في إطار حرص سموّه على متابعة احتياجات أبناء منطقة الظفرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويرتقي بجودة الحياة في مختلف مدن المنطقة وجزرها.

واستمع سموّه إلى إيجاز حول برنامج الدعم المجتمعي لمنطقة الظفرة الذي تنفّذه المجموعة بقيمة 100 مليون درهم على مدى خمس سنوات، ويشمل مبادرات في مجالات المهرجانات والرياضة والشباب والمجتمع والبيئة والموروث.

كما اطّلع سموّه على جهود المجموعة في جزيرة دلما، التي يشكّل أبناؤها نحو نصف مساهمي المجموعة، ومنها تخصيص معدات ثقيلة لخدمة الأهالي، وافتتاح مكتب للمجموعة في الجزيرة، إلى جانب مبادرة “سِنيار دلما” لنقل مواد البناء إلى الجزيرة دعماً للأسر المواطنة.

ووجّه سموّه بالمضي في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في جزيرة دلما بالتعاون مع المجموعة، تشمل إنشاء مصنع للثلج تلبيةً لطلب الأهالي، وإعادة تأهيل موتيل دلما بشكل شامل للارتقاء بالخدمات المقدّمة لزوار الجزيرة، وتطوير منطقة صناعية تضم وحدات صناعية خفيفة ومستودعات صغيرة وسكناً للعمال، إضافة إلى إنشاء ورشة لصيانة السيارات توفّر خدمات الصيانة محلياً.

وأشاد سموّه بالمبادرات التي تنفّذها مجموعة سِرح ودورها في دعم المجتمع المحلي، مؤكداً أن منطقة الظفرة تشهد نهضة تنموية شاملة بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود لتلبية احتياجات أهالي الجزر وتعزيز استقرارهم.

ومن جانبه، أعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي عن شكره وتقديره لسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على توجيهاته الكريمة ودعمه المستمر، مؤكداً حرص المجموعة على العمل بتنسيق كامل مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لتنفيذ هذه المشاريع، ومواصلة دورها في خدمة أهالي جزيرة دلما.

حضر الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.