محمد بن زايد يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة الخليجية الأوروبية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الخليجية – الأوروبية الثانية والتي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وقد تسلّم الرسالة معالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، لدى استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، سعادة سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

وبحث الجانبان خلال أفاق التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والتطلع إلى قمة ثانية ناجحة.