بمشاركة الإمارات.. اجتماع برلماني يبحث الحل السلمي للنزاع في أوكرانيا

أبوظبي - البيان

ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس فريق عمل الاتحاد المعني بالحل السلمي للنزاع في أوكرانيا، اجتماع الفريق، وذلك ضمن أعمال الجمعية 153 للاتحاد المنعقدة في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا.

وناقش الاجتماع مستجدات النزاع الأوكراني الروسي، وخطة عمل الفريق لدعم جهود الحوار والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، حيث أكد معالي الدكتور علي النعيمي أن تشكيل فريق العمل يجسد مبادئ الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز السلام والحوار، ويعكس أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مساندة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول سلمية وتسوية النزاعات.

كما عقد فريق العمل اجتماعين منفصلين مع وفدي برلمان أوكرانيا وبرلمان الاتحاد الروسي، للاستماع إلى وجهات نظر الجانبين، ومناقشة آخر التطورات المتعلقة بالنزاع، وبحث سبل دعم المسار السلمي عبر الحوار البرلماني.

إلى ذلك شارك الدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، عضوا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 153 للاتحاد في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة.

وناقش الاجتماع موضوع «تعزيز الأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية في أوقات النزاع: دور البرلمانات في حماية الملاحة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي»، حيث أكد الدكتور مروان المهيري أن أمن الممرات والمضائق البحرية يرتبط بشكل مباشر بمصالح حيوية تمس حياة المجتمعات واستمرارية سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن نحو 80% من حركة التجارة العالمية تمر عبر الممرات البحرية، ومن أبرزها مضيق هرمز وباب المندب وقناة بنما وغيرها.

وأوضح أن أي عرقلة لحركة الملاحة في هذه الممرات، تنعكس على مختلف القطاعات الحيوية، لافتاً إلى أن تداعيات الأزمة في مضيق هرمز أدت إلى تأثر إمدادات أساسية، من بينها المواد الطبية والغذائية والطاقة.