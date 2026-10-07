جمعية توعية الأحداث تفتح باب الترشح لجائزة "سعيد لوتاه للأسرة المثالية"

أعلن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، بدء تلقي طلبات الترشح للدورة السادسة من "جائزة سعيد لوتاه للأسرة المثالية"، بقيمة إجمالية تبلغ 90 ألف درهم موزعة على ثلاث فئات لاستهداف الأسر الإماراتية المتميزة.

وجاء الإعلان خلال ترؤس معاليه الاجتماع الثمانين لمجلس إدارة الجمعية؛ حيث أكد أن الجائزة تهدف إلى تعزيز التنشئة السليمة والوقاية من المشكلات السلوكية للأبناء، مجسدة رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ تماسك الأسرة كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وأمن أجياله.

وأكد المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، مواصلة المؤسسة دعمها للجائزة ولكافة المبادرات المجتمعية التي تتبناها الجمعية لحماية الأسرة وتعزيز دورها.

وناقش مجلس إدارة الجمعية، خلال اجتماعه الثمانين، التقارير والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض تحضيرات مشاركة الجمعية في المنتدى الخليجي السادس للسياسات الأسرية، المقرر عقده في مملكة البحرين يومي 25 و26 نوفمبر المقبل تحت عنوان "الأسر الخليجية في أوقات الأزمات".