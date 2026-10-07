شرطة عجمان ومستشفى الشيخ خليفة يبحثان تعزيز التعاون الصحي والأمني

بحث اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، خلال استقباله وفدا من مستشفى الشيخ خليفة بعجمان، سبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية والأمنية، وتطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات.

كما استعرضا فرص دعم المبادرات المشتركة ومعالجة التحديات، بما يعزز تكامل الأدوار وسرعة الاستجابة لمتطلبات العمل لدى الجهتين.

حضر اللقاء سعادة العميد سلطان خليفة عيسى بن حارب المهيري، نائب قائد عام شرطة عجمان، والعقيد سعيد خليفة الكتبي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة.

ضم وفد المستشفى، بيتر هاو غريف غراهام، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية عجمان، وصالح حمد الجنيبي، مدير إدارة العلاقات الحكومية والعامة، وعبد الله أحمد الرئيسي مدير العلاقات الحكومية بمستشفى الشيخ خليفة بعجمان.

وأكد اللواء الشيخ سلطان النعيمي خلال اللقاء حرص القيادة العامة على توطيد شراكاتها مع المؤسسات الصحية، وتعزيز التكامل بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جودة الخدمات ويرتقي بمستوى كفاءتها، مشيدا بدور مستشفى الشيخ خليفة وكوادره الطبية والإدارية في خدمة المجتمع.

من جانبه، أبدى وفد مستشفى الشيخ خليفة بعجمان تطلعه إلى توسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق الأهداف المتبادلة ويدعم صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.