مركز محمد بن راشد للفضاء يشارك في المؤتمر الدولي للفضاء 2026، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا في تركيا خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر، ضمن جناح الإمارات للفضاء، في مشاركة تستعرض تطور قطاع الفضاء في الدولة، وإنجازات برامجه الوطنية، وإسهاماته في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء وتطوير تقنياته.

ويجمع جناح الإمارات للفضاء عدداً من الجهات الوطنية العاملة في القطاع، إلى جانب الشركات الناشئة، لتقديم صورة متكاملة عن منظومة الفضاء في الدولة، وإبراز ما حققته من تقدم في تطوير القدرات الوطنية وتنفيذ البرامج والمشاريع، وتعزيز حضورها في المجتمع الفضائي العالمي.