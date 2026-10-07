«اللولو» تطلق «أوّل» لدعم المنتجات الإماراتية

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، جناح «لولو» في أسبوع الغذاء العالمي 2026 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وخلال الزيارة، استعرض يوسف علي موسليام، أمام سموه مبادرات «لولو» الرامية إلى تعزيز المنتجات المزروعة والمنتجة والمصنعة في دولة الإمارات، بما في ذلك تشكيلة «أوّل» التي تم إطلاقها حديثاً.

وأعلنت مجموعة اللولو عن إطلاق «أوّل»، وهي تشكيلة حصرية وجديدة تجمع تحت مظلتها وبشعار تجاري موحد كافة المنتجات التي يتم زراعتها، إنتاجها، وتصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم إطلاق «أوّل» من قبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وبحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، وذلك في منصة اللولو المشاركة ضمن فعاليات «أسبوع الأغذية العالمي 2026» بمركز أدنيك أبوظبي.

وتسعى مجموعة اللولو من خلال الهوية البصرية المميزة لـ «أوّل»، والمنصات المخصصة داخل المتاجر، والحملات الترويجية والتوعية، إلى بناء منصة تجزئة قوية تربط المزارعين، المنتجين، والمصنعين الإماراتيين بقاعدتها الواسعة والمتنوعة من المستهلكين.

كما تعكس هذه الخطوة التزام المجموعة الراسخ بدعم الشركات المحلية، وفتح آفاق سوقية أوسع للمنتجات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على دعم الإنتاج المحلي.