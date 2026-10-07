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منصور بن زايد يهنئ الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي بالفوز بـ "خليجي 27"

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البيان

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بفوز المنتخب السعودي بكأس الخليج العربي "خليجي 27".

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس" : أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق، بفوز المنتخب السعودي بكأس الخليج العربي "خليجي 27"، مثمنين ما قدمه المنتخبان الإماراتي والسعودي من أداء وروح رياضية مميزة".