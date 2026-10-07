محمد بن زايد: أهنئ الملك سلمان وولي عهده والشعب السعودي بالفوز بـ "خليجي 27"

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27".

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس" : "أهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 27" وأثمن الأداء المتميز والروح الرياضية العالية للمنتخبين، الإماراتي والسعودي خلال المباراة، كما أشيد بالتنظيم الناجح للبطولة متمنياً التوفيق لجميع الأشقاء في المنافسات الرياضية المقبلة".