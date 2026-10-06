"الأسبوع العالمي للغذاء" يشهد برنامجاً حافلاً من الجلسات المعرفية والنقاشات الوزارية

شهدت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، برنامجاً حافلاً من الجلسات المعرفية والنقاشات الوزارية والكلمات الرئيسية التي تناولت مستقبل النظم الغذائية المستدامة، والأمن الغذائي، والابتكار في قطاع الزراعة والأغذية على المستوى العالمي.

وتنظم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، الأسبوع العالمي للغذاء بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتستمر فعالياته حتى 8 أكتوبر، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات.

ووقّعت جهات حكومية وقادة في القطاع ومنظمات دولية، على مدار اليوم، سلسلة من الاتفاقيات شملت مجالات التوزيع والتصنيع وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يعكس دور الحدث في توفير بيئة داعمة لبناء شراكات فاعلة، ودفع عجلة الابتكار والتجارة والنمو المستدام عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية.

وشهد اليوم الأول الافتتاح الرسمي للدورة الثانية من القمة العالمية للأمن الغذائي، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القطاع.

وركزت مناقشات اليوم الأول للقمة على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، من خلال جلسات وحوارات تناولت سبل تطوير منظومة الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المرتبطة بها.

وتُعقد القمة تحت شعار "معاً نحو أمن غذائي للجميع"، وعلى مدار يومين، تستعرض السياسات والشراكات والاستثمارات اللازمة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة وشمولاً واستدامة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن الغذائي على مستوى العالم.

وفي إطار فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، تواصل الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي للتمور ترسيخ مكانتها منصة رائدة لقطاع النخيل والتمور عالمياً، من خلال جمع المنتجين والموردين والمشترين وقادة القطاع من مختلف مراحل سلسلة القيمة تحت سقف واحد.

ويوفر المعرض للمشاركين فرصاً لاستعراض المنتجات الجديدة، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة، والتواصل مع صنّاع القرار، والوصول إلى أسواق جديدة، بما يهيئ بيئة ديناميكية لنمو الأعمال وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، ويدعم في الوقت ذاته التنمية طويلة الأمد والاستدامة والقدرة التنافسية الدولية لقطاع النخيل والتمور.

وضمن قطاع التكنولوجيا الزراعية والمزارعين، شهد منتدى التكنولوجيا الزراعية عدداً من الجلسات التي جمعت نخبة من الخبراء والمبتكرين وصنّاع السياسات.

واستعرضت جلسات المنتدى آليات تحفيز الاستثمار في التقنيات الزراعية الواعدة وتعزيز الروابط بين المؤسسات البحثية واحتياجات القطاع الصناعي والأسواق.

وركزت النقاشات على تسهيل تحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى مشاريع ومنتجات قابلة للتوسع والتطبيق التجاري، مع تسليط الضوء على أهمية تكامل البحث العلمي والاستثمار والتكنولوجيا في تطوير حلول مبتكرة تُسهم في خلق قيمة اقتصادية ومعالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الزراعي.

وتتواصل فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة صنّاع السياسات وقادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين والمنظمات الدولية، لاستشراف مستقبل الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والنظم الغذائية.