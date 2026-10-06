‏ ملتقى أفضل الممارسات للخدمات الحكومية 2026 ينطلق غداً

تنظم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ‏لإمارة دبي ملتقى أفضل الممارسات للخدمات الحكومية‎ ‎‏2026 بعنوان "خدمات 360 – من ‏الرؤية إلى الأثر"، غداً الأربعاء في أبراج الإمارات، بمشاركة نخبة من قيادات وممثلي الجهات ‏الحكومية بدبي، بهدف استعراض حصيلة ثلاث سنوات من تطبيق أجندة «خدمات 360»، ‏وما أثمرت عنه من نتائج وممارسات وتجارب ناجحة في تطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب ‏تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات.‏

ويتضمن الملتقى جلسات نقاشية موسعة بمشاركة معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين ‏العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس ‏التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومعالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة ‏العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وقادة الخدمات وفرق تطوير الخدمات وتجربة ‏المتعامل في الجهات الحكومية المشاركة.‏

كما يشهد الملتقى عروضاً رئيسية تتناول عدداً من المواضيع، من بينها أفضل الممارسات ‏العالمية، ومستقبل الخدمات الحكومية، وتعزيز الاستباقية في تقديمها. كما يسلط الضوء على ‏تجارب الجهات الفائزة بجوائز "راية حمدان"، وصوت المتعامل، والخدمات الحكومية، ‏والخدمات الاستباقية، والاطلاع على تجربة القنوات الرقمية المشتركة. ‏

ويأتي الملتقى ضمن جهود الأمانة العامة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ودعم تطوير ‏خدمات مترابطة واستباقية تتمحور حول المتعامل، وتسهم في تبسيط الإجراءات واختصار ‏رحلة الحصول على الخدمة، إلى جانب تحويل الخبرات والنتائج المحققة إلى ممارسات قابلة ‏للتطبيق والتوسع على مستوى حكومة دبي.‏