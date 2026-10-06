بحضور خالد بن محمد بن زايد.. طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، نائب رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماع المجلس اليوم.

استعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الأولويات الاستراتيجية الداعمة لمنظومة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، شملت التطورات التي يشهدها مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي- الأمريكي في أبوظبي، والجهود الرامية إلى تطوير منظومة البحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنمية الكفاءات المتخصصة واستقطابها، ودعم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، إلى جانب التقدم الذي تحرزه حكومة أبوظبي في مسيرة تحولها إلى أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أن طموح أبوظبي في الذكاء الاصطناعي يتجاوز تبنّي التقنيات إلى الإسهام في تطويرها وصياغة مستقبل الاقتصاد القائم عليها.

وشدّد سموّه على أولوية توجيه الاستثمارات والبحوث والشراكات الدولية لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية راسخة في الإمارة، تُمكّن كفاءاتها ومؤسساتها من إنتاج المعرفة، وتأسيس صناعات جديدة، وتطوير نموذج حكومي يشكّل الذكاء الاصطناعي أساساً لعمله.

حضر الاجتماع معالي خلدون خليفة المبارك، الأمين العام للمجلس، إلى جانب أعضاء المجلس معالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، ومعالي حميد عبيد أبو شبص، ومعالي محمد حسن السويدي، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، ومعالي أحمد تميم هشام الكتّاب، والسيد بنج شياو.

كما حضر الاجتماع معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد .

يُعد "مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة" السلطة العليا في أبوظبي للمشاريع والاستثمارات والأبحاث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويتولى وضع السياسات والاستراتيجيات وتحديد الأطر والأولويات المنظمة للاستثمار والبحث والتطوير في هذا المجال.