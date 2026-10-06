أحمد بن سعيد: راشد بن سعيد وضع الأسس الأولى لمدينة ألهمت العالم

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم" طيب الله ثراه" وضع الأسس الأولى لمدينة ألهمت العالم.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس" : "رحم الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.. من وضع الأسس الأولى لمدينة ألهمت العالم.

وأضاف سموه " 36 عاماً وما زالت رؤيته حاضرة في تفاصيل دبي، في عمرانها، واقتصادها، وانفتاحها على العالم، وفي روحٍ آمنت منذ البدايات بأن دبي قادرة على أن تصنع المستحيل.. وعلى هذا الإرث، نواصل اليوم المسيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نحمل طموح دبي إلى آفاقٍ أبعد، ونبني على الأسس التي وضعها الشيخ راشد، ليستمر الحلم، ولنكتب فصولاً جديدة في قصة دبي ونهضتها.

وتابع " رحم الله أخي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وجزاه عن دبي وأهلها خير الجزاء... سيبقى حاضراً في وجداننا، وفي أسلوب عملنا، وفي كل خطوةٍ تمضي بها دبي نحو المستقبل".