مكتوم بن محمد: راشد بن سعيد كتب سطور حكاية دبي الفريدة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم" طيب الله ثراه بنى أولى مشاريع دبي الكبرى وكتب سطور حكايتها الفريدة.

وقال سموه في حسابه على منصة "إ:كس" :" في ذكرى وفاة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم -رحمه الله-، نستذكر مآثر مؤسس دبي الحديثة، والقائد الذي أحب شعبه، والرجل الذي بنى أولى مشاريع دبي الكبرى وكتب سطور حكايتها الفريدة. سيبقى إرثه خالداً في قلوبنا وفي كل تفاصيل دبي، نسأل الله أن يجعل الجنة مثواه ومستقرّه".