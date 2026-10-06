أنور قرقاش: راشد بن سعيد قائد فذ من جيل التأسيس

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم" طيب الله ثراه قائد فذ من جيل التأسيس وشخصية تاريخية في مسيرة الإمارات.

وقال معاليه في حسابه على منصة إكس ": "في ذكرى رحيله نستحضر سيرة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، شخصية تاريخية في مسيرة الإمارات. ترك بصماته الراسخة في نهضة دبي وصعودها وفي تأسيس دولة الاتحاد، وعُرف برؤيته الطموحة وإيمانه بقيمة العمل والإنجاز".

وأضاف "قائد فذ من جيل التأسيس، نفخر بسيرته وعطائه، ونستذكر رجلاً سبق عصره برؤيته وصنع بعمله أثراً خالدا".

وتابع "غاب الجسد وبقيت الرؤية حاضرة وبقي الإنجاز شاهداً، وبقي اسمه محفوراً في ذاكرة الوطن".