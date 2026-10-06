وزارة الصحة ووقاية المجتمع تبدأ تنفيذ قرار بشأن تحديد نسب الصوديوم والسكريات والدهون في بعض المنتجات الغذائية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بدء التنفيذ الفعلي للقرار المتعلق بتحديد نسب الصوديوم وإجمالي السكريات والدهون الكلية في بعض المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق.

ويأتي هذا القرار الاستراتيجي في إطار جهود الدولة المستمرة لارتقاء بالمنظومة الصحية، واستهدف تحسين القيمة الغذائية للمنتجات المستهدفة وتوفير خيارات غذائية أكثر توازناً لأفراد المجتمع بما يدعم أنماط الحياة الصحية المستدامة.

آلية ومرحلية التنفيذ

يتضمن القرار حزمة من الأحكام التنظيمية الرامية إلى تحقيق أهدافها بمرونة وفعالية، حيث ينص على إجراء خفض تدريجي ومدروس لمحتوى المنتجات الغذائية المستهدفة من الصوديوم، وإجمالي السكريات، والدهون الكلية، وصولاً إلى الحدود النهائية والآمنة صحياً في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030.

ولضمان استقرار الأسواق وعدم إحداث أي إرباك تشغيلي، أقر التنظيم فترات امتثال مرحلية تراعي طبيعة المنتجات المختلفة، مع السماح بتداول المخزون السابق لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو حتى انتهاء صلاحيته، أيهما أقرب.

نطاق الشمول الرقابي

ويشمل نطاق تطبيق القرار كافة الأغذية المعبأة والمصنعة محلياً، فضلاً عن المنتجات المستوردة والمنشآت المعنية بتداولها داخل دولة الإمارات، شاملاً ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة، لضمان توحيد المعايير الغذائية وحماية سلامة المستهلكين في كافة القطاعات.

وفي السياق الرقابي لإنفاذ أحكام القرار، أقرت الوزارة منظومة جزاءات إدارية صارمة بحق المخالفين؛ تبدأ بالإنذار الرسمي، وتتدرج لتشمل غرامات مالية تراوح بين 5 آلاف درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وقد تمتد العقوبات لتشمل الإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة أو إلغاء الترخيص أو الموافقة الرسمية، بما يضمن الالتزام التام بالمعايير الصحية المطلوبة وحماية الأمن الغذائي للمجتمع.