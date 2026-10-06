الإمارات تُدين بشدة استهداف قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان





أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الجوي الذي استهدف شاحنتين متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي، كانتا تنقلان مواد غذائية بين مدينتي الدلنج وكادقلي في ولاية جنوب كردفان بالسودان، وأسفر عن وفاة أحد السائقين.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وعدم تسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها كسلاح.

وجدّدت دولة الإمارات موقفها الثابت الداعي إلى وقف إطلاق النار فورًا، وإلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.

وأكّدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الداعم لجهود السلام، وضرورة تكثيف العمل المُشترك بما يُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ويُلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.