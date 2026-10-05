وفد إماراتي يعزز التعاون التكنولوجي مع الولايات المتحدة

واشنطن - وام

ترأس عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات في زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد خلالها عدداً من اللقاءات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وقادة مؤسسات بحثية ومراكز فكر وشركات تكنولوجية لبحث سبل تعزيز الشراكة الإماراتية الأمريكية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والفضاء، والحوسبة الكمية.

ضم الوفد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والدكتور محمد الخميري، المدير التنفيذي لمنظومة البحث والتطوير في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب ممثلين عن وكالة الإمارات للفضاء وشركة سبيس 42.

والتقى عمران شرف مع مايكل كراتسيوس، مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، حيث تم بحث آفاق تعزيز الشراكة التكنولوجية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة في العلوم والتكنولوجيا والفرص المتاحة لدعم المصالح المشتركة.

كما التقى مع جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، وآدم كاسادي، السفير المتجول لشؤون الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تناولت اللقاءات سبل توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي المتقدم، والتقنيات الكمية والآمنة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والاستعداد للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك تقنيات التشفير ما بعد الكم.

فيما تناولت اللقاءات التي عقدها مع وزارة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي، وتسهيل التجارة وإدارة الصادرات، والبناء على القرار الأمريكي الأخير برفع تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة (A:5) ضمن ضوابط التصدير الأمريكية.

وشملت الزيارة لقاءات مع عدد من أبرز مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص الأمريكي، بما في ذلك معهد هدسون ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وجمعية صناعة البرمجيات والمعلومات (SIIA)، وشركة «IonQ» المتخصصة في الحوسبة الكمية، حيث جرى بحث فرص تطوير الشراكات في التقنيات المتقدمة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص في البلدين.

كما شارك عمران شرف في جلسة حوارية استضافتها جامعة جونز هوبكنز بعنوان: «التكنولوجيا والقوة والنظام العالمي الجديد»، تناولت الدور المتنامي للتقنيات الناشئة في تشكيل العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، وأهمية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفضاء والمعادن الحيوية والتقنيات الاستراتيجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

وأكد أن دولة الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة تقوم على الابتكار والتقدم العلمي والتكنولوجي والاستثمار طويل الأمد، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة ترسيخ مكانتها كشريك تكنولوجي منفتح ومسؤول وموثوق.

وشدد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين البلدين، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتحويل الفرص التكنولوجية إلى مبادرات عملية ومستدامة، بما يدعم المصالح المشتركة ويوسع آفاق الشراكة الإماراتية الأمريكية في القطاعات ذات الأولوية.