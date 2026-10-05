ذياب بن محمد بن زايد يزور المقر الرئيسي لـ«أدنوك» ويلتقي كوادر الخطوط الأمامية





زار سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، اليوم، مقر «أدنوك» الرئيسي في أبوظبي، واستمع سموّه لشرحٍ حول الأداء التشغيلي للشركة ومرونة عملياتها.

واطّلع سموّه، خلال الزيارة، على عمليات «أدنوك»، وتعرّف على الجهود المبذولة من قِبَل كوادرها لضمان إمدادات آمنة وموثوقة ومرنة من الطاقة، بما يدعم النمو الاقتصادي وأمن الطاقة في دولة الإمارات.

والتقى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عدداً من كوادر الخطوط الأمامية في مختلف عمليات «أدنوك»، مشيداً بتفانيهم ومهنيتهم والتزامهم بخدمة الوطن.

وأكد سموّه الدور المهم الذي تقوم به كوادر «أدنوك» لدعم مسيرة التقدم والازدهار المستمرة في دولة الإمارات.