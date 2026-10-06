إطلاق مسح وطني لقياس مؤشر التلاحم المجتمعي

أطلقت وزارة تمكين المجتمع بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وبالتنسيق مع المراكز الإحصائية المحلية مسح قياس مؤشر التلاحم المجتمعي على مستوى دولة الإمارات، بهدف قياس مستوى التلاحم المجتمعي ورصد العوامل المؤثرة فيه.

وتوفير بيانات ومؤشرات وطنية دقيقة تسهم في فهم واقع المجتمع واحتياجات أفراده، وتدعم تطوير السياسات والبرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز الترابط المجتمعي وجودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.

ويشمل المسح مختلف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين في جميع إمارات الدولة، بما في ذلك أفراد الأسر وتجمعات العمال، بما يسهم في تكوين صورة وطنية شاملة عن مستوى التلاحم المجتمعي.

ترسيخ الوعي

ويترجم المسح توجهات القيادة الرشيدة لتعزيز جودة حياة المجتمع وترسيخ استقراره وتماسكه، ويكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع «عام الأسرة 2026»، الذي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيصه لتعزيز مكانة الأسرة وترسيخ الوعي بأهمية الروابط المجتمعية المتينة وقيم التعاون والتواصل والتآلف.

ويأتي ليقدم قراءة قائمة على البيانات لواقع الترابط المجتمعي، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً، والارتقاء بجودة حياة أفراده.

وقالت عبير الحوسني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المشاركة المجتمعية في وزارة تمكين المجتمع: «يأتي مسح قياس مؤشر التلاحم المجتمعي ترجمةً لجهود دولة الإمارات، ورؤيتها في بناء مجتمع متماسك ومترابط، يواكب التحولات بثقة واستقرار».

مؤكدة «أننا في وزارة تمكين المجتمع، ننطلق من مسؤوليتنا عن هذا المؤشر، لفهم ما يعزز روابط مجتمعنا، والوقوف بصورة أدق على واقع الأسر والأفراد وطبيعة علاقاتهم وتفاعلهم، بما يجعل المؤشر أداة فاعلة في توجيه العمل المجتمعي نحو ما يحتاجه الناس اليوم، وما سيحتاجونه مستقبلاً».

وأضافت: «المسح في جوهره مساحة لصوت المجتمع، فمن خلال مشاركة أفراده نكوّن صورة أشمل لواقعه، ونحوّل هذه المعرفة إلى سياسات وبرامج ومبادرات أكثر ارتباطاً باحتياجاته وتطلعاته.

لافتة إلى أن كل مشاركة فيه تضيف إلى قدرتنا على بناء مجتمع، تزداد فيه الثقة والتعاون والانتماء والمسؤولية المشتركة، وتبقى فيه الروابط الإنسانية والاجتماعية مصدر قوة واستقرار واستدامة.

رصد التحولات

وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: يمثل مسح مؤشر التلاحم المجتمعي أحد المسوح الوطنية المهمة، ويوفر أداة إحصائية متكاملة لرصد التحولات الاجتماعية وتوفير مؤشرات موثوقة تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات والبرامج الوطنية.

وتكمن أهمية المسح في شموله وتغطيته لمختلف فئات المجتمع في جميع إمارات الدولة، وقياس مجموعة من الأبعاد المرتبطة بالتضامن والانتماء والترابط الاجتماعي، بما يعزز قاعدة المعرفة الوطنية، ويدعم تطوير مبادرات أكثر استجابة للأولويات المجتمعية الحالية والمستقبلية.

وأكدت أن المسح يعكس نهج التكامل الذي تقوم عليه المنظومة الإحصائية الوطنية، من خلال التعاون بين الجهات الاتحادية والمراكز الإحصائية المحلية، بما يعزز جودة وشمولية الإحصاءات الرسمية، ويرسخ دورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتحقيق الأولويات الاجتماعية والتنموية للدولة.

عبير الحوسني:

المسح في جوهره مساحة لصوت المجتمع

حنان أهلي:

أداة إحصائية متكاملة لرصد التحولات الاجتماعية