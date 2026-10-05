«الإعلام الجديد» تطلق الموسم السابع من «فارس المحتوى»

دبي – البيان

أعلنت أكاديمية الإعلام الجديد انطلاق الموسم السابع من برنامج «فارس المحتوى»، الهادف إلى اكتشاف وتمكين صناع المحتوى الرقمي في العالم العربي، وتطوير مهاراتهم في إنتاج محتوى احترافي وهادف وتعزيز حضور المحتوى العربي على المنصات الرقمية.

واستقطب الموسم السابع أكثر من 1058 طلب مشاركة، وصل 190 منها إلى المراحل النهائية، قبل اختيار 70 مشاركاً، بينهم 45 إماراتياً و25 مشاركاً من مختلف الدول العربية. ويستمر البرنامج ثلاثة أسابيع، من 21 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2026، بمشاركة متخصصين في مجالات الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية والاقتصاد والاستثمار والرياضة والإعلام.

واستقطب البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 10904 طلبات للمشاركة، فيما تجاوز عدد خريجيه 300 صانع محتوى، يتابعهم أكثر من 54.684 مليون متابع عبر مختلف المنصات الرقمية.

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، إن البرنامج نجح خلال مواسمه السابقة في تطوير مهارات صناع المحتوى وتزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على إنتاج محتوى احترافي يواكب المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي الرقمي، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة.

وأضاف: «يشهد قطاع صناعة المحتوى تحولاً غير مسبوق بفعل التطورات التقنية المتسارعة، ما دفعنا في الموسم السابع من برنامج فارس المحتوى إلى تطوير تجارب تدريبية تواكب هذه المتغيرات، مع التركيز على تمكين المشاركين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة احترافية وأخلاقية، وبما يعزز قدراتهم الإبداعية في تقديم محتوى هادف ذي قيمة وتأثير».

ويتضمن البرنامج ورشاً وجلسات متخصصة في السرد القصصي وكتابة السيناريو، والذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، والتصوير والمونتاج، وبناء الهوية الرقمية، واستراتيجيات النشر، والرسائل الحكومية وقانون تنظيم الإعلام الرقمي في دولة الإمارات.