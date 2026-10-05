تسجيل وتجديد ترخيص 28 محامياً في أبوظبي

أبوظبي - البيان

اعتمدت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي طلبات التسجيل وتجديد القيد لـ28 محامياً، شملت تسجيل 18 محامياً جديداً بجدول المحامين المشتغلين، وتجديد قيد 10 محامين آخرين لمواصلة نشاطهم المهني، وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لرفد منظومة العدالة بكفاءات وطنية مؤهلة تعزز كفاءة وفاعلية الأداء القانوني في الإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة شؤون المحامين، برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إذ ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني وضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة في القطاع القانوني.

وفي إطار الدور التنظيمي والرقابي لمهنة المحاماة، اطلعت اللجنة على 3 شكاوى مقدمة ضد محامين، وباشرت دراستها وفحص أسبابها في ضوء الواجبات المهنية وقواعد السلوك المنظمة لممارسة المهنة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفق الأطر واللوائح القانونية المتبعة.

كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع 7 طلبات تتعلق بتنظيم وإصدار التراخيص ومتابعة الشؤون المهنية، فضلاً عن النظر في 3 طلبات خاصة بتسجيل وتجديد قيد مندوبي مكاتب المحاماة، وتحديد مدى استيفائها للشروط المقررة.