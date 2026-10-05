ضبط 408 «سكوتر ودراجة» لعدم الالتزام في نايف

دبي- البيان

نفّذ مركز شرطة نايف، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حملة توعوية وضبطية، استهدفت مستخدمي السكوترات والدراجات الكهربائية والهوائية، في منطقة الاختصاص، وذلك في إطار تعزيز السلامة المرورية، والحد من السلوكيات والممارسات التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطريق والمشاة.

وأكد العميد خبير عمر موسى عاشور مدير مركز شرطة نايف، أن القيادة العامة لشرطة دبي، تولي تعزيز الثقافة المرورية بين مستخدمي الطرق اهتماماً كبيراً، في إطار استراتيجيتها الشاملة للحد من الحوادث المرورية، وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.

وقال العميد عمر عاشور إن الحملة تضمنت جانبين، توعوي وضبطي، وفي الجانب التوعوي تم التركيز على توعية مُستخدمي السكوتر والدراجات الكهربائية والهوائية بأهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، واستخدام المسارات والأماكن المُخصصة، إلى جانب التأكيد على اشتراطات السلامة، وضرورة ارتداء وسائل الحماية أثناء القيادة.

وبيّن أن الحملة تضمنت توزيع أدوات ومستلزمات السلامة على عدد من العمال في منطقة نايف، تشجيعاً لهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية، واستفاد منها 932 مستفيداً.

كما تضمنت الحملة رصد وضبط المخالفات المرتبطة باستخدام السكوترات والدراجات الكهربائية والهوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز الالتزام، والحد من الحوادث والإصابات، حيث تم ضبط 300 سكوتر كهربائي في منطقة نايف، و50 دراجة كهربائية، و58 دراجة هوائية، لم يلتزم قائدوها بقواعد السير والمرور.

حث العميد عاشور مستخدمي الدراجات والسكوترات على الالتزام باستخدام المسارات المخصصة، وارتداء معدات الوقاية الشخصية، والتقيد باشتراطات السلامة واللوائح التنظيمية، بما يضمن سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، مُحذراً من المخاطر المرتبطة بقيادة هذه الوسائل في الأماكن غير المخصصة لها، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إرباك السائقين، وزيادة الحوادث الخطرة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التوعية المستمرة، من خلال الحملات التوعوية والإعلامية التي تستهدف جميع فئات المجتمع.