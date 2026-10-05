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ولي عهد الفجيرة يستقبل سفيري أوغندا وتوفالو

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 استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، كلًّا على حدة، سعادة زاكي وانومي كيبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، وسعادة الدكتور تاويسي مينيت تاوبو سفير توفالو لدى الدولة.

ورحّب سموه بالسفيرين اللذين قدما للسلام على سموه، متمنيًا لهما التوفيق في أداء مهامهما.

وجرى خلال اللقاءات تبادل الحديث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأعرب السفيران عن سعادتهما بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، وحفاوة الاستقبال، مُشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده إمارة الفجيرة على الأصعدة كافة.

حضر اللقاءات سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.