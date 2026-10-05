تعاون إماراتي بريطاني لرعاية النساء والأطفال

بحثت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مع أليكس ديفيز-جونز، عضو البرلمان البريطاني ووزيرة شؤون الضحايا ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات والعدالة الدولية في وزارة العدل البريطانية، آفاق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية والتأهيل، خلال زيارة رسمية إلى مقر المؤسسة، عكست الاهتمام المشترك بتطوير الخدمات المتخصصة المقدمة للنساء والأطفال وتعزيز أثرها في حياتهم.

وجاءت الزيارة قبيل احتفاء دولة الإمارات والمملكة المتحدة بالذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، لتتيح فرصة للحوار حول الأولويات المشتركة، والاطّلاع على تجربة المؤسسة ونهجها في تقديم الرعاية والمساندة والتأهيل.

وكانت في استقبال إليكس جونز، شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة، بحضور الدكتورة غنيمة البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل، والأستاذة مواهب حسن، وعدد من موظفي المؤسسة.