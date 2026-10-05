«تنمية المجتمع» تعزّز دور مجالس الأحياء في التواصل مع السكان

التقت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، مرتادي مجلس جميرا، بحضور الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية، وشيخة أحمد الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في الهيئة.

وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتفعيل دور مجالس الأحياء كمنصات للحوار والمشاركة.

وشهد اللقاء حواراً مع عدد من مرتادي المجلس حول مجموعة من الموضوعات المرتبطة باهتماماتهم وأولوياتهم المجتمعية، من بينها تطوير الخدمات والمبادرات المجتمعية، وتعزيز جودة الحياة في الحي، ودعم التواصل بين أفراد المجتمع والجهات المعنية، إلى جانب ملاحظات ومقترحات تتصل باحتياجات سكان المنطقة وتطلعاتهم.

وأكدت معالي حصة بوحميد أن مجالس الأحياء تمثل جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي في دبي، مشيرة إلى أن دورها لا يقتصر على استضافة اللقاءات والأنشطة، وإنما يشمل توفير مساحات للتواصل المباشر والاستماع إلى تطلعات أفراد المجتمع واحتياجاتهم. وقالت معاليها:

«مجالس الأحياء تقرّبنا من الناس، وتمنحنا فرصة للاستماع إليهم في بيئتهم المجتمعية، والتعرف إلى آرائهم واحتياجاتهم من واقع حياتهم اليومية.

ونحرص على أن تكون هذه المجالس مساحات يشعر فيها الجميع بأن أصواتهم مسموعة، وأن مشاركتهم ومقترحاتهم تحظى بالاهتمام».

وأضافت: «الاستماع المباشر إلى المجتمع يعزز قدرتنا على فهم أولوياته، وتطوير المبادرات المجتمعية بما يتناسب مع احتياجاته، إلى جانب تعزيز التكامل مع الجهات المعنية في الموضوعات ذات الاختصاص المشترك، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التماسك المجتمعي».

ووجّهت معاليها بدراسة الملاحظات والمقترحات التي طرحها مرتادو المجلس ومتابعتها مع الفرق المختصة والجهات المعنية، مؤكدة أهمية الاستفادة من هذه اللقاءات في تطوير المبادرات والخدمات المجتمعية، والتعامل مع الملاحظات التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة، والتنسيق بشأن الموضوعات التي تتطلب تكاملاً مؤسسياً.

وتواصل هيئة تنمية المجتمع تفعيل مجالس الأحياء بوصفها قنوات مباشرة للتواصل مع أفراد المجتمع، بما يتيح رصد احتياجاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتعزيز مشاركتهم في الموضوعات المرتبطة بجودة الحياة والخدمات والمبادرات المجتمعية.