شرطة أبوظبي تحتفي بكبار السن





احتفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي باليوم العالمي لكبار السن ، بتنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات المجتمعية في مراكز الشرطة التابعة لمديرية شرطة المناطق الخارجية .

ونفّذ مركز شرطة ياس مبادرة «بكم نعتز» في جزيرة ياس، بالتعاون مع عدد من الشركاء في منطقة الاختصاص، تضمنت استقبال كبار السن والتواصل معهم، وتقديم رسائل توعوية لأفراد المجتمع وزوار الجزيرة، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية عليهم، تقديراً لدورهم في مسيرة البناء والتنمية.

ونظم مركز شرطة خليفة، بالتعاون مع مركز أمانة للرعاية الصحية، فعالية بهذه المناسبة، تضمنت أنشطة ترفيهية وفقرات موسيقية متنوعة، بمشاركة قسم موسيقى الشرطة التابع لإدارة المراسم والعلاقات العامة، بما أسهم في إدخال البهجة والسرور إلى نفوس كبار السن، وإيجاد أجواء تفاعلية تعزز التواصل معهم.

وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ قيم التقدير والاحترام والوفاء لكبار السن .