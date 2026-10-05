حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المعلمين والمعلمات والمواطنين في مجلس مدينة زايد

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من المعلمين والمعلمات العاملين في مدارس منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المواطنين، وذلك في مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة.

وتبادل سموّه مع الحضور الأحاديث بشأن عدد من الموضوعات، مؤكداً أهمية التعليم ودور المعلم في بناء الإنسان، وترسيخ القيم والمعارف التي تسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والإنجاز في دولة الإمارات.

وأشاد سموّه بالجهود التي يبذلها المعلمون والمعلمات في أداء رسالتهم التربوية، وما يقدمونه من عطاء وإخلاص في تعليم الطلبة وتنمية مهاراتهم، مؤكداً أن المعلم شريك أساسي في بناء مستقبل الوطن، وأن الاستثمار في التعليم والمعلم يمثل استثماراً في الإنسان وفي مستقبل دولة الإمارات.

وقال سموّه إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، لمسيرة التعليم واهتمام سموه بالمعلم والطلبة، يجسدان إيمان القيادة الرشيدة بأن بناء الإنسان هو الأساس في بناء الوطن وتعزيز مستقبله.

وأضاف سموّه أن المعلم يحمل رسالة عظيمة، ولا يقتصر دوره على نقل المعرفة، بل يمتد إلى بناء شخصية الطالب وغرس قيم المسؤولية والطموح والانتماء، مشيداً بما يقدمه المعلمون والمعلمات من جهود مخلصة في إعداد أجيال المستقبل.

وأكد سموّه أن التعليم كان وسيبقى أساساً في مسيرة دولة الإمارات، وأن المعلم يمثل ركناً أساسياً في إعداد أجيال تواصل مسيرة الوطن وتبني مستقبله.

واستقبل سموّه عدداً من المواطنين، وتبادل معهم الأحاديث بشأن عدد من الموضوعات التي تهم المجتمع المحلي، واطلع على أحوالهم واحتياجاتهم، مؤكداً حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على تطلعاتهم بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز جودة الحياة.

وأكد سموّه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، تواصل الاستثمار في الإنسان وتمكينه باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والازدهار، مشيراً إلى أهمية ترسيخ قيم المسؤولية الوطنية والعمل المشترك لخدمة المجتمع والوطن.

من جانبهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لحرص سموّه على التواصل المباشر معهم والاطلاع على أحوالهم واحتياجاتهم، مشيدين باهتمام سموّه بدعم مسيرة التعليم وتمكين الكوادر التعليمية، بما يسهم في إعداد أجيال تواصل مسيرة التنمية والإنجاز في دولة الإمارات.

حضر الاستقبال، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من مسؤولي منطقة الظفرة.