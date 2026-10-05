محمد بن راشد: كل فكرة عظيمة أساسها معلم عظيم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن كتابه "الرسائل" رسالة إلى المعلمين أكد فيها أن المعلمين هم من غرسوا القيم ونشروا المعرفة وأضاءوا الأوطان، موضحاً سموه ان الحضارات تقوم على الأفكار العظيمة، وأن كل فكرة عظيمة أساسها معلم عظيم.

وقال سموه في الرسالة:

رسالة إلى المعلمين

رسالة إلى صناع الأجيال.. ومهندسي العقول ..

رسالة إلى من ندين لهم بالحياة الكريمة التي نعيشها ..

إلى من صنعوا المهندسين والأطباء والقيادات ..

إلى من غرسوا القيم ونشروا المعرفة .. وأضاءوا الأوطان بنور العلم .

رسالة إلى من تعلمنا منهم في سنوات حياتنا الأولى كيف نفكر، وكيف نقرر، وكيف نحيا وبقي أثرهم فينا طوال حياتنا.

علمتني الحياة أن الحضارات تقوم على الأفكار العظيمة ، وكل فكرة عظيمة أساسها معلم عظيم.

إليكم أكتب هذه الرسالة .

أخوكم

محمد بن راشد آل مكتوم