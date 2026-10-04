بلدية دبي تنضم إلى اتحاد التوأم الرقمي العالمي

انضمت بلدية دبي إلى اتحاد التوأم الرقمي العالمي DTC/Digital Twin Consortium الذي يجمع أبرز الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والخبراء المتخصصين في تطوير تقنيات ومعايير وحالات استخدام التوأم الرقمي.

ويأتي ذلك كإنجازٍ نوعي سيعزز من حضورها في المنصات الدولية المتخصصة ومواكبة أحدث التطورات والابتكارات في مجال التوأم الرقمي والاستفادة من الخبرات والمعارف العالمية في هذا المجال بما يدعم جهودها في تطوير العمل البلدي وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة عمليات المدينة.

وتتيح العضوية المشاركة في مجتمع عالمي يضم نخبة من الجهات المتخصصة في التوأم الرقمي والتفاعل مع فرق العمل والمبادرات المتخصصة وتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات وحالات الاستخدام إلى جانب المساهمة في النقاشات المتعلقة بتطوير منظومة التوأم الرقمي ومعاييرها وتطبيقاتها المستقبلية.

كما تعزز العضوية فرص التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية وتدعم جهود بلدية دبي في تطوير وتوظيف تقنيات التوأم الرقمي والبيانات الجيومكانية في مجالات التخطيط الحضري وإدارة الأصول والبنية التحتية بما يسهم في دعم منظومة المدن الذكية وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل.

وقالت المهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي إن انضمام بلدية دبي إلى اتحاد التوأم الرقمي العالمي يمثل امتداداً لجهود مركز نظم المعلومات الجغرافية في تطوير منظومة متكاملة للبيانات الجيومكانية والتقنيات المتقدمة وتعزيز توظيفها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط والتنمية المستدامة في إمارة دبي.

وأضافت أن البلدية حريصة على متابعة أحدث ابتكارات التوأم الرقمي والبيانات الجيومكانية والذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية بما يدعم بناء نموذج حضري ذكي ومستدام يرسّخ ريادة وتنافسية دبي كمدينة ذكية توظّف وتسخر التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات التوأم الرقمي لتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وأشارت إلى أن بلدية دبي شاركت ممثلةً بإدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في اجتماع الربع الثالث لأعضاء اتحاد التوأم الرقمي /DTC/ Digital Twin Consortium الذي استضافته جامعة ليدز في المملكة المتحدة وذلك في إطار تعزيز حضور المركز ضمن مجتمع التوأم الرقمي العالمي وتبادل المعرفة والخبرات مع نخبة من الجهات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال.

وقالت المهندسة ميثاء النعيمي مدير إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي إن المشاركة في اجتماع أعضاء اتحاد التوأم الرقمي تأتي انعكاسًا لحرص بلدية دبي على بناء جسور التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في تقنيات التوأم الرقمي وتطبيقاتها والاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة في هذا المجال ونقلها إلى دبي وتوظيفها في تطوير البنية التحتية للمدينة وتعزيز اتخاذ القرارات لمختلف الشركاء والجهات والأنشطة على مستوى الإمارة بما يسهم في مواصلة تطوير حلول مبتكرة تدعم مستقبل المدينة وترتقي بجاهزيتها للتحولات التقنية القادمة.

وفي إطار المشاركة استعرض وفد المركز تجربة دبي في توظيف التوأم الرقمي لتحويل البيانات الجيومكانية إلى نموذج رقمي يحاكي واقع المدينة ويدعم التخطيط واتخاذ القرار وذلك ضمن مشاركة دولية ضمت 10 دول استعرضت تجاربها وتقنياتها وتطبيقاتها في مجال التوأم الرقمي وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أبرز الممارسات والتوجهات العالمية في هذا المجال.

وتضمّنت تجربة دبي نمذجة أكثر من 195 ألف مبنى بتقنيات ثلاثية الأبعاد كما استعرض الوفد الربط التقني بين منصة التوأم الرقمي ونظام شهادات عدم الممانعة بالتعاون مع الجهات الخدمية في الإمارة بما يعكس توجّه دبي نحو توظيف التوأم الرقمي في محاكاة السيناريوهات الواقعية وتطوير منظومة العمل والخدمات الحضرية.