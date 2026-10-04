حمدان بن محمد: نفخر بعقول إماراتية تحول الطموحات الكبيرة إلى إنجازات

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الكشف عن مركبة الهبوط لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، والتي طُورت وجُمعت واختُبرت في دولة الإمارات، ووصلت إلى مرحلة الجاهزية لرحلتها خلال أقل من عامين، معرباً سموه عن فخره بعقول إماراتية تحول الطموحات الكبيرة إلى إنجازات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شهدت الكشف عن مركبة الهبوط لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، والتي طُورت وجُمعت واختُبرت في دولة الإمارات، ووصلت إلى مرحلة الجاهزية لرحلتها خلال أقل من عامين".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد: "برؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل الإمارات بناء قدراتها في واحد من أكثر القطاعات تقدماً في العالم، واليوم يعمل أكثر من 150 مهندساً وعالماً ضمن فريق وطني واحد على مهمة ستقطع نحو 5 مليارات كيلومتر لاستكشاف 7 كويكبات".

وأكد سموه: "حجم قطاع الفضاء الإماراتي اليوم يتجاوز 44 مليار درهم، ونعمل حتى 2031 على مضاعفة عوائد اقتصاد الفضاء وترسيخ موقع الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً .. نفخر بعقول إماراتية تحول الطموحات الكبيرة إلى إنجازات، ونواصل الاستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا لصناعة مستقبل جديد للإمارات في الفضاء".