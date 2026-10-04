بتنظيم الإمارات.. التحالف الأمني الدولي يطلق غداً دورة تدريبية تُختتم بتمرين مشترك في سلوفاكيا

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يطلق التحالف الأمني الدولي (ISA) غدا الاثنين دورة تدريبية تخصصية تُختتم بتمرين مشترك، وذلك بتنظيم من دولة الإمارات العربية المتحدة وتستضيفها الجمهورية السلوفاكية خلال الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2026.

تشارك في الدورة عناصر من وحدات الشرطة الخاصة والتدخل السريع في الدول الأعضاء التي تضم: دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية السلوفاكية، ومملكة البحرين، وجمهورية السنغال، والمملكة المغربية، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية الفرنسية.

ويهدف تنظيم هذه الدورة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الوحدات الأمنية المتخصصة في الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تطوير القدرات ورفع مستوى الجاهزية وتعزيز التكامل في تنفيذ المهام والتعامل مع مختلف السيناريوهات الأمنية.

ويركز برنامج الدورة على تطوير المهارات التكتيكية، والتدريب على استخدام الطائرات المسيرة والتعامل معها، إلى جانب الرماية وتبادل الخبرات العملياتية، ليُختتم بتمرين مشترك يتيح للمشاركين تطبيق المهارات المكتسبة ضمن سيناريوهات أمنية تحاكي الواقع.

ويندرج هذا البرنامج ضمن أجندة التحالف الأمني الدولي، التي تشمل ورش عمل ودورات تدريبية وتمارين مشتركة متواصلة، من بينها ورشة العمل الدولية لمكافحة الاحتيال التي انعقدت في جمهورية سنغافورة في مايو من العام الجاري.