وكالة الإمارات للفضاء تعزز التعاون مع أفريقيا

شاركت وكالة الإمارات للفضاء، برئاسة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام بالوكالة، في الدورة الأولى من معرض أفريقيا للفضاء (ASPEX 2026)، الذي أقيم في أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، وخلال مشاركتها في المعرض وقّعت الوكالة اتفاقيتين؛ الأولى مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء الأفريقية (AfSA) للتعاون في الأنشطة الفضائية السلمية، والثانية خطاب نوايا مع المكتب الوطني لتسيير البرنامج الفضائي في أنغولا (GGPEN)، كما عقد القبيسي اجتماعات ثنائية مع رؤساء وكالات فضاء أفريقية، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين.

ونظم المعرض وكالة الفضاء الأفريقية، وحكومة كوت ديفوار، ممثلة بوكالة كوت ديفوار للفضاء، بمشاركة ممثلين عن الحكومات ووكالات الفضاء وقطاع الصناعات الفضائية، إلى جانب مستثمرين وباحثين.

وقال المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام، وكالة الإمارات للفضاء: «يتزايد الاعتماد على التقنيات الفضائية في أنحاء أفريقيا لحماية المحاصيل وإدارة المياه، وتسريع الاستجابة للكوارث والتخطيط العمراني للمدن الآخذة في التوسع، وتسعى دولة الإمارات إلى إرساء شراكة طويلة الأمد لدعم هذه الجهود، وترجمة الحوار إلى خطوات عملية من خلال الاتفاقيتين اللتين وقعناهما في أبيدجان».

ووقع مذكرة التفاهم المهندس سالم بطي القبيسي، والدكتور تيديان واتارا، رئيس مجلس وكالة الفضاء الأفريقية، بحضور مامادو توريه، وزير النهوض بالشباب والإدماج المهني والخدمة المدنية في جمهورية كوت ديفوار، وعلي يوسف النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية كوت ديفوار، وتشمل مجالات التعاون ذات الأولوية علوم الفضاء وتطبيقاته.

ووقع خطاب النوايا المهندس سالم بطي القبيسي، والدكتور زولانا روي جواو، مدير عام المكتب الوطني لتسيير البرنامج الفضائي في أنغولا، بحضور ماريو أوليفيرا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال الاجتماعي في أنغولا.

وعقد المهندس سالم بطي القبيسي على هامش المعرض سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات الفضائية الأفريقية.