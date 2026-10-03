الإمارات.. طقس الغد صحو نهاراً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:41 والجزرالأول عند الساعة 02:20.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:26 والمد الثاني عن الساعة 05:25 والجزر الأول عند الساعة 09:39 والجزر الثاني عند الساعة 22:03.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 90 30

دبي 37 30 90 20

الشارقة 37 28 90 25

عجمان 37 29 90 25

أم القيوين 37 27 90 20

رأس الخيمة 38 28 90 20

الفجيرة 34 29 80 35

العين 37 27 85 20

ليوا 39 27 75 20

الرويس 40 29 85 30

السلع 41 29 85 30

دلما 38 31 80 40

طنب الكبرى/ الصغرى 36 31 85 40

أبو موسى 36 31 85 40