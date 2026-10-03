وزارة الداخلية وهيئة الفجيرة للبيئة تعززان التعاون لمكافحة الجرائم البيئية

وقعت وزارة الداخلية وهيئة الفجيرة للبيئة مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات الوقاية من الجرائم البيئية ومكافحتها.

وقع المذكرة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة أصيلة عبدالله المعلا الهاشمي، مدير عام الهيئة.

تتضمن مجالات التعاون وفق مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والتنسيق، وتكامل الجهود في مجالات الرقابة والرصد، إلى جانب تبادل الخبرات وتأهيل وتدريب العاملين علاوة على تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في الحد من الأضرار والجرائم البيئية، ودعم تطوير حلول مستدامة ومشتركة لحماية البيئة.

وتهدف المذكرة أيضا إلى تعزيز منظومة الرقابة ورفع كفاءة وسرعة عمليات الرصد، وتحقيق الاستجابة الفورية والفعالة للبلاغات البيئية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين والجهات المعنية، بما يدعم الجهود المشتركة في حماية البيئة وتعزيز استدامتها.