حمدان بن محمد: طيار فلاي دبي جسد أعلى درجات الشجاعة والمسؤولية

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سميت ماتشهار طيار فلاي دبي الذي جسد أعلى درجات الشجاعة والمسؤولية والحرص على حياة الناس.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أثناء زيارة " سميت ماتشهار" .. طيار فلاي دبي الذي جسد أعلى درجات الشجاعة والمسؤولية والحرص على حياة الناس. له منا ومن قيادة الدولة كل التقدير والثناء.. فخورين بأن يكون جزء من فريقنا.. وجزء من قصة وطننا .. وجزء من تجربتنا الإنسانية في دولة الإمارات .. وطن المحبة .. ووطن السلام .. ووطن الحياة".