لطيفة بنت حمدان.. حين تصبح الأم وطناً وذاكرة وحياة

تأتي رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى والدته المغفور لها بإذن الله، الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان، بوصفها واحدة من أكثر رسائل كتاب «الرسائل» قرباً من القلب ووضوحاً في التعبير عن الجانب الإنساني في تجربة رجل ارتبط اسمه بالعمل والإنجاز والطموح، ففي هذه الرسالة لا يتحدث سموه عن الأم باعتبارها علاقة أسرية فحسب، بل يستعيد من خلالها جذور شخصيته، ومصادر قوته، وملامح الطريق الذي قطعه منذ طفولته.

منذ السطور الأولى، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أمه في موقع يتجاوز الوصف التقليدي للأم، فيصفها بأنها «سبب وجودي، ومصدر حياتي، وحقيقة نجاحي».

وهي عبارات تكشف أن النجاح، في نظره، ليس نتاج الإرادة الفردية وحدها، وإنما ثمرة تربية وقيم ودعوات ومواقف رافقت الإنسان منذ بداياته.

ولذلك تتحول الأم في الرسالة من شخصية حاضرة في الذاكرة إلى قوة مستمرة الأثر، ترافق الابن حتى بعد رحيلها.

وتبرز الشيخة لطيفة في الرسالة بصورة المرأة التي جعلت من العطاء أسلوب حياة، فهي المداوية للمرضى، والمطعمة للفقراء، والراعية للأيتام، والمتصدقة على المحتاجين.

ولا يقدم سموه هذه الصفات باعتبارها فضائل مجردة، بل يستحضر مشاهد من طفولته رآها فيها وهي توزع المؤونة على النساء المحتاجات، ومن هنا يمكن فهم جانب مهم من الرسالة: القيم لا تنتقل إلى الأبناء عبر المواعظ وحدها، وإنما عبر الممارسة اليومية التي يراها الطفل ويكبر وهي جزء من وجدانه.

وتتسع صورة الأم في الرسالة لتشمل الأسرة والوطن معاً، فهي «الجبل» الذي استند إليه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والحضن الذي احتضن أبناء الأسرة، وفي الوقت نفسه هي المرأة التي زرعت في أبنائها الطموح والقيم، وفي استحضار هذه الأدوار، لا يفصل سموه بين نجاح الفرد وبيئته الأولى، فالإنجازات التي تحققت لاحقاً لها جذور في بيت كان للأم فيه حضور تربوي وإنساني عميق.

ولعل أكثر ما يمنح الرسالة صدقها وتأثيرها هو حضور التفاصيل الصغيرة، الفطور في الصباح، والخبز والقهوة، والحديث عن الأعشاب والخيل، ورعاية الغزلان، وأول رحلة إلى لندن، والسترة التي اشترتها له والدته للسفر، والهدية التي عاد بها إليها.

هذه التفاصيل تجعل الذكرى شخصية وحية، وتؤكد أن الذاكرة لا تحتفظ دائماً بالأحداث الكبرى فقط، بل تحفظ أيضاً الأشياء البسيطة التي اكتسبت قيمتها من الأشخاص الذين شاركونا إياها.

وتحمل الإشارة إلى لندن معنى يتجاوز الحنين إلى الطفولة، إذ يقارن سموه بين البلاد التي كان يسافر إليها في بداياته، والإمارات التي أصبحت لاحقاً وجهة يحلم الناس بزيارتها، وفي هذا الانتقال من ذكرى شخصية إلى صورة وطنية، تتداخل سيرة الابن مع مسيرة الوطن، ويصبح الإنجاز الذي يتحدث عنه موجهاً في جزء منه إلى الأم التي زرعت الأحلام الأولى في خياله.

أما التكرار المتتابع لعبارة «ليتك اليوم معي»، فيمنح الرسالة إيقاعاً عاطفياً خاصاً، فالفقد هنا لا يظهر في صورة الحزن المجرد، وإنما في رغبة الابن في مشاركة أمه تفاصيل الحياة التي جاءت بعد رحيلها، وفي أن يريها ما تحقق من أحلام كانت شاهدة على بداياتها.

إنها محاولة لاستعادة حضور الغائب عبر الكلام، وتحويل الذكريات إلى حوار مستمر لا ينقطع بغياب صاحبها.

وتصل الرسالة إلى أعمق معانيها حين يصف سموه الأم بأنها «مأمني وأماني وإيماني وجنّتي»، فالأم هنا تختصر الأمان والسكينة والرحمة والطمأنينة، وتتحول علاقتها بالابن إلى معنى ممتد في حياته كلها، ولذلك فإن الفقد، كما تصفه الرسالة، لا يعني نهاية العلاقة، بل انتقالها من الحضور إلى الذاكرة والدعاء والبركة.

وفي خاتمتها، تخرج الرسالة من خصوصيتها العائلية إلى معنى إنساني واسع: «حب الأم لا يشيخ، وفقدها لا يُنسى أبداً»، وهي خلاصة تختصر تجربة مشتركة بين البشر، مهما اختلفت مواقعهم وحياتهم، فالأم التي تصنع بدايات الإنسان تظل حاضرة في ذاكرته حتى بعد أن يصبح رجلاً وتكبر مسؤولياته وتتسع إنجازاته.

وهكذا تبدو رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى والدته أكثر من استعادة لذكريات شخصية، إنها شهادة وفاء لأم تركت أثراً في ابنها، ورسالة إلى الأجيال بأن وراء كثير من الأحلام الكبيرة حكايات صغيرة بدأت في بيت، وفي حضن أم، وفي دعوة صادقة ظلت ترافق صاحبها طوال الطريق.